شكرا لقرائتكم خبر 188 يوما على نهاية أعمال البنية التحتية لمشروع حافلات مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نحو 188 يوما متبقية على نهاية أعمال مشروع تنفيذ البنية التحتية من مشروع الحافلات بالعاصمة المقدسة، حيث بلغت المدة المنقضية من أعمال المشروع 23 شهرا من عقد تنفيذ البنية التحتية لمسارات الحافلات، حيث تصل مدة العقد الأساسية إلى 18 شهرا، إضافة إلى تمديد العقد 11.5 شهرا ميلاديا.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن المدة المتبقية للتشغيل الفعلي لعقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها 213 يوما، في حين بلغت نسبة الإنجاز الكلي 68 % ، حيث انقضت 3 سنوات من إجمالي مدة العقد والبالغة 10 سنوات.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات والتي تتكون من 12 مسارا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كلم و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كلم و103 محطة، من خلال شركة قطارات مكة للنقل العام.

ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعا ذكيا و455 محطة توقف، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف م2 ، منها 116 ألف م2 مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيسي للمشروع.

ويهدف مشروع النقل العام بالحافلات إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في مكة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة وأرجاء المنطقة كافة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداما، ولا سيما في قلب مكة.

عقد تنفيذ البنية التحتية لمسارات الحافلات:







مدة العقد الأساسية 18 شهرا ميلاديا



تمديد العقد 11.5 شهرا



المدة المنقضية: 23 شهرا



الإنجاز في محطات التوقف: 45 %



الإنجاز في تنفيذ الجسور: 14 %



الإنجاز في تنفيذ معابر المشاة: 5%



الإنجاز في المحطات المركزية: 5.5 %



الإنجاز في أعمال تحسين الطرق: 5%



نسبة الإنجاز الكلي: 43 %



المدة المتبقية لنهاية أعمال التنفيذ: 188 يوما



عقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها: