شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في التدريب المجتمعي بتقني الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مطلع الأسبوع الحالي في استقبال التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي (أتقن)، في نسخته السادسة، وذلك عبر الموقع الالكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي القرني، أن البرنامج الذي سينطلق الأحد المقبل، يتضمن عددا من التخصصات منها: الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

وبين أن التدريب سيكون بنظام التدريب - عن بعد - مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وبرسوم رمزية 100 ريال فقط، مشيرا إلى أن البرنامج سيتيح الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات حسب احتياجاتهم، وستكون مدة كل دورة تدريبية 4 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.