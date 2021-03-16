شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في التدريب المجتمعي بتقني الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي القرني، أن البرنامج الذي سينطلق الأحد المقبل، يتضمن عددا من التخصصات منها: الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.
وبين أن التدريب سيكون بنظام التدريب - عن بعد - مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وبرسوم رمزية 100 ريال فقط، مشيرا إلى أن البرنامج سيتيح الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات حسب احتياجاتهم، وستكون مدة كل دورة تدريبية 4 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل في التدريب المجتمعي بتقني الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.