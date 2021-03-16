شكرا لقرائتكم خبر التحول الرقمي في «إدارة خدمات الطلاب» بتعليم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود الإدارة في الانتقال إلى التحول الرقمي في معظم الإدارات والأقسام، ومواكبة التقنية في التعاملات التي تقدم للمستفيدين، اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اللقاء التدريبي (توظيف الخدمات الالكترونية في أعمال خدمات الطلاب). وتناول اللقاء مقدمة وتعريفا عن البرنامج ومزاياه ومكونات الواجهة الرئيسة له، إلى جانب تطبيق عملي في استخدامه بأعمال خدمات الطلاب.



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