شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة وتوضح طرق الحماية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة من سرطان القولون، داعية المواطنين إلى الفحص للحماية من هذا المرض.

وقالت الوزارة عبر رسالة توعوية للمواطنين " للحماية من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان القولون، من خلال الحجز عبر تطبيق "صحتي".

وأضافت الصحة أن الفحص يكون للمواطنين بأعمار من 45 إلى 75 عامًا، في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، لتحديد معدلات الشفاء والوفيات ويكون الحجز عبر تطبيق صحتي.