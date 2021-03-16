شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاهد من تمارين عين الصقر الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية باليونان.

وكانت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) وصلت مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر ١) الذي سوف ينفذ خلال الشهر الحالي.

ومن المقرر أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركه في سماء البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن مجموعة القوات الجوية سفير خادم الحرمين الشريفين في أثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي حضروا الاستقبال.