شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شركتين تعملان في تأسيس الخدمات بدون تراخيص بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة المراقبة والمتابعة من ضبط شركتين تابعتين للجهات الخدمية تعملان في تأسيس الخدمات بدون ترخيص وذلك داخل حدود الامانة.

وأوضحت الأمانة أن الشركتين تعملان بدون تراخيص رسمية كما تفتقد الشركتان في أعمال الحفر وإعادة طبقة السفلتة إلى أدنى مقومات السلامة والمواصفات المُتبعة نظاميًا في مثل هذه الأعمال.

وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات ولائحة الجزاءات بحق الشركتين وإلزامهم بإعادة وإصلاح ما تسببوا به من أضرار.