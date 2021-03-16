شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحذر من التنمر الإلكتروني بين الطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة التعليم ، اليوم الثلاثاء، تحذير للمعلمين وأولياء الأمور من ظاهرة التنمر الإلكتروني التي قد تواجه الطلاب والطالبات.

وأكدت الوزارة على أولياء الأمور والمعلمين على ضرورة التوعية بالظاهرة، مطالبة بالتحدث مع الطلاب والطالبات عن التنمر الإلكتروني وأشكاله وكيفية التصدي له.

ودعت التعليم بالإبلاغ عن أي حالة تنمر يتعرض لها الطلاب والطالبات، وذلك في إطار مساعي التصدي لهذه الظاهرة بشكل عام