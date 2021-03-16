شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل تحديث الصكوك القديمة آليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المهندس أحمد السلمان رئيس مبادرة رقمنة الثروة العقارية تفاصيل تحديث الصكوك القديمة آليا.

وقال رئيس مبادرة رقمنة الثروة العقارية ان مبادرة الثروة العقارية هي أحد مبادرات التحول الوطني وتهدف لتحقيق الأمن العقاري

وأوضح أن الصكوك العقارية اعتاد أغلب الأشخاص على حفظها في المنزل أو البنك، وهي طريقة معروفة في حفظ الملكات العقارية.

وأضاف أن وزارة العدل لديها 100مليون وثيقة عقارية وتحتاج إلى حفظ أمن، مشيرا إلى أن المشروع يهتم في رقمنة الوثائق العقارية في كتابات العدل في جميع أنحاء المملكة.