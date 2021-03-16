شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يكشف سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق،سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام.

وقال الزعاق: " خلال هذه الأيام يدخل موسم الحميمين وسمي بهذا نسبة إلى حمو باطن الأرض ووجه السماء " ، مشيرا إلى أنه آخر مواسم البرد.

وأضاف الزعاق أن حمو الحميمين يتولد عنه خروج الزواحف السامة والعقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي " .

وأكد أن في هذا الموسم يزداد تبخير الأرض للرطوبة فتتشكل السحب بفعل التسخين الذاتي المسماه بالمراويح.