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بالفيديو.. الزعاق يكشف سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق،سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام.

وقال الزعاق: " خلال هذه الأيام يدخل موسم الحميمين وسمي بهذا نسبة إلى حمو باطن الأرض ووجه السماء " ، مشيرا إلى أنه آخر مواسم البرد.

وأضاف الزعاق أن حمو الحميمين يتولد عنه خروج الزواحف السامة والعقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي " .

وأكد أن في هذا الموسم يزداد تبخير الأرض للرطوبة فتتشكل السحب بفعل التسخين الذاتي المسماه بالمراويح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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