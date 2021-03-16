شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 5 مخالفين بحوزتهم أكثر من 4 أطنان حطب محلي في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة، منهم 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من4 أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 4 مركبات جنوب مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.