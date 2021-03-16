شاهد.. غياب التركيز يتسبب في حـادثة على طريق الملك عبدالله في الرياض

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واجه قائد مركبة صعوبة كبيرة في السيطرة على مركبته أثناء سيرها في طريق الملك عبدالله بالرياض، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى.

ونشر حساب “داش كام السعودية” مقطع فيديو للحادثة، أظهر فقدان قائد المركبة السوداء السيطرة عليها نتيجة لانشغاله عن القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف وتغير مسار المركبة، لتصطدم بمركبة بيضاء كانت تسير في خط الخدمة.

واستطاع السائقان السيطرة على مركبتيهما بعد الاصطدام، الذي لم ينتج عنه أي إصابات للأشخاص الذين كانوا فيهما. Source akhbaar24.argaam





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