«عين الصقر1».. انطلاق التمرينات بين القوات الجوية السعودية واليونانية

انطلقت اليوم الثلاثاء، تمرينات عين الصقر 1، وذلك بين القوات الجوية السعودية واليونانية؛ حيث نفذت طلعات اليوم فوق البحر المتوسط.

وأوضحت العربية أن التمرينات الجوية السعودية واليونانية شملت عمليات هجومية ودفاعية.

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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