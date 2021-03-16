«المرور»: خطوتان لاستبدال رخصة القيادة المسجلة بإقامة قديمة

أوضح المرور السعودي خطوتي استبدال رخصة القيادة المسجلة بإقامة قديمة، وقال «المرور»، إن الاستبدال ممكن من خلال مراجعة المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدالها برقم الهوية الجديد.

جاء ذلك؛ ردًا على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: «رجعت إلى المملكة بتأشيرة جديدة ورخصة القيادة المسجلة بالإقامة القديمة سارية؛ فما المطلوب لاستبدالها بالإقامة الجديدة؟»، وفق حساب المرور السعودي بموقع «تويتر».

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