السعودية | سفير المملكة لدى لبنان يلتقي المطران إلياس عودة

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، ميتروبوليت بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع والتطورات في لبنان، وموقف المملكة الداعم للشعب اللبناني للخروج من الأزمة التي يعانيها على كل المستويات.

وأكد السفير بخاري، أن رؤية المملكة للبنان لا تنطلق من سياق تفضيلي للعلاقة بطائفة على حساب أخرى، إنما تقف إلى جانب جميع الطوائف وتحرص على أمتن العلاقات معها جميعاً، انطلاقاً من العلاقة الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين السعودي واللبناني على الدوام.