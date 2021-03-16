قرض تسهيل بدون ضامن وبدون تحويل الراتب، وهو من اَكثر الحلول التمويلية التي تقدمها شركة تساهيل للسعوديين، تعتبر شركة تساهيل في المملكة العربية السعودية هي الرائدة والأهم في هذا المجال حيث تقدم ربح ثابت خلال مدة التمويل، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية تلبي كل طلبات العملاء خلال مدة القرض حتى يحقق جميعَ أهدافه وتقدم العديد من التسهيلات وخيرات السداد متنوعة.

قرض تسهيل مميزاته وشروط استحقاقه

تقدم الشركة قرض شخصي مطابق لشروط الشريعة الإسلامية.

قرض شخصي بدون تحويل راتب.

التمويل لا يحتاج لضاَمن ولا وجود كفيل.

قرض شخصي للسعوديين ومتاح لجميع الجنسيات المختلفة المقيمة في المملكة السعودية.

الشركة تقدم سرعة الموافقة على القرض الشخصي.

خيارات عديدة السداد والأقساط حتى ٦٠شهر.

سرعه في توفير السيولة التمويلية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم.

تقدم شركة تسهيل إمكانية سداد مبلغ التمويل في أي وقت.

إجراءات سهل وبسيطة للحصول على القرض الشخصي.

تمويل يصل إلى 30 ريال سعودي بدون كفيل ولا جود ضاَمن والتقسيط حتى ٦٠شهر.

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شروط تسهيل للتمويل

الدخل والعمر للقطاعين الخاص والحكومي



من 21 إلى 25 سنة، أن الدخل الشهري لا يقل عن 12,000 ريال سعودي.

من 25 إلى 60 سنة، أن الدخل الشهري لا يقل عن 5,000 ريال سعودي.



الخدمة في العمل

سنة للمقيم، و٣اشهر للسعودي العمل بقطاع معتمد لدى برنامج تمويل تسهيل

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