إعلان نتائج القبول لبرامج الماجستير بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران أمس نتائج القبول في برامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1443هـ، والتي شملت 8 برامج أكاديمية تمثلت في برامج كلية الشريعة وأصول الدين وتضمنت برنامج الفقه للطلاب والطالبات، وأصول الفقه للطلاب فقط، والحديث وعلومه للطلاب والطالبات، وبرنامجي كلية التربية وهما برنامج المناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات، والتربية الخاصة صعوبات تعلم طلاب وطالبات، وبرامج كلية العلوم والآداب وهي برنامج الرياضيات للطالبات فقط، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب فقط، وبرنامج كلية اللغات والترجمة علم اللغة التطبيقي.

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