شكرا لقرائتكم خبر منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين الجهات المعنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد منصة (صحة) كمنصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وذلك ضمن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي. وقال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي «إن الموافقة الكريمة تأتي تجسيدا للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة، وتسخير الإمكانات كافة للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية»، معربا عن شكره لوزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، تحقيقا لتطلعات القيادة وخدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. القرارات:





اعتماد منصة (صحة) منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية.



تكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية لتصنيف التقارير وكيفية معالجتها.



التزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.



تكليف مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع إعطائها أولوية في الدراسة.



اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية التي وردت فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى شركة (نوبكو)، وتضمنت مؤشرات أداء مرحلية.



كانت هذه تفاصيل خبر منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين الجهات المعنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.