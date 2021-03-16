استعراض أحدث الابتكارات في مجال تعليم وممارسات التمريض

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وأكد أن التمريض رسالة إنسانية سامية قبل أن يكون مهنة وظيفية، لافتا إلى أن مثل هذه المؤتمرات المهنية المتخصصة تعد من أهم مؤشرات الخطوات التطويرية للتمريض، مهنة وفنا وممارسة، كما أنها من أهم مقومات نجاح العمل التمريضي في مواكبة أحدث المستجدات في عالم التمريض.
وأوضح أن الأوراق العلمية التي ستقدم في المؤتمر ستفضي إلى نتائج وتوصيات فاعلة في تطوير هذه المهنة ومن يرتادها، بغية تحقيق توجهات رؤية المملكة 2030، في هذا المجال الذي هو المحور الأساسي في الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 30 ورقة علمية وعددا من ورش العمل المتخصصة.
ويسلط المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال تعليم وممارسات التمريض، إذ يتضمن البرنامج العلمي الكثير من المحاضرات والورش التفاعلية المقدمة بالتعاون مع الخبرات الوطنية والدولية في جميع تخصصات التمريض، بجانب مشاركة عدد من الأكاديميين، والمستشارين والخبراء من مختلف الجامعات والمستشفيات، إضافة إلى اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الطبية للمشاركين بالمؤتمر بـ 10 ساعات تعليمية.
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