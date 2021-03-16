إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% من أجرة العقارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلا من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة. وقال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر «خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلا من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة، مما يسهم في تخفيف آثار الجائحة على مستثمري الأمانتين وقطاع الحج والعمرة”. قرار إعفاء المستثمرين:





تتحمل الدولة نسبة الإعفاء عن المستثمرين



نحو 2000 منشأة مستفيدة من الإعفاء



نحو 100 مليون قيمة الإعفاءات من أجرة العقود



فترة الاستحقاق: 1 مارس 2020 إلى 8 فبراير 2021 شرط الاستحقاق: التزام المستأجر بإعفاء المستأجرين بالباطن في الموقع نفسه من دفع 75 % بدلا من 25 % من الأجرة السنوية لمدة سنة. الأهداف:



تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين



توفير التدفقات النقدية للمستثمرين



توفير البيئة الجاذبة للاستثمار مع القطاع البلدي



حماية وظائف السعوديين في القطاع الخاص



الأنشطة المستفيدة جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء:





القطاع المالي والبنكي والمرخصين من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي



شركات التأمين ووسطاء التأمين ومن يماثلهم في النشاط



الشركات المشغلة للاتصالات



المدارس الأهلية والأجنبية والجامعات (قطاع التعليم)



الأسواق المركزية الغذائية والتموينات



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