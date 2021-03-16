أمير مكة ونائبه يطلعان على نتائج أداء الأجهزة الخدمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان تقرير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة الذي سلمه لهما مدير عام الفرع بالمنطقة المكلف عبدالله الطياري. وتضمن تقرير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة نتائج تقييم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية بالمنطقة خلال العام الماضي والمقترحات والحلول المناسبة التي تسهم في رفع مستوى أداء تلك الجهات والارتقاء بالمهام الموكلة إليها. إلى ذلك تسلم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه تقرير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة لعام 2020 من مدير عام الفرع وليد الحجيلي. وتضمن التقرير إحصاءات عن الزيارات الميدانية التفتيشية وحصر مواقع التلوث والوضع البيئي في المحافظات.

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