شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر يناقش الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعرض المؤتمر وفق بيان للأمانة العامة للمجلس، التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.
كما يناقش مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.
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