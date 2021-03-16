مؤتمر يناقش الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقرها بالعاصمة التونسية اليوم، المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وكذلك ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.

ويستعرض المؤتمر وفق بيان للأمانة العامة للمجلس، التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

كما يناقش مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعد حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.