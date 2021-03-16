القيادة تهنئ أيرلندا بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس أيرلندا مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أيرلندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس أيرلندا مايكل دي هيغينز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب أيرلندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.