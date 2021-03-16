شكرا لقرائتكم خبر 724 جولة للتأكد من تطبيق الاحترازات بمنشآت الشرقية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة ثانية رفعت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة بقيق، أكثر من 12,250م3 من الرمال والأتربة، وذلك بعد 3 أيام من الموجة الغبارية التي شهدتها المنطقة، حيث بدأت بأعمال النظافة فور توقف الموجة، ورفع الأتربة المتراكمة من الشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء السكنية والطرق باستخدام المكانس الآلية في الشوارع والأرصفة، من خلال 6 فرق من العمال لكنس الشوارع الداخلية والممرات والحدائق والمتنزهات.
وأكدت الأمانة أن جميع فرق الطوارئ والنظافة نفذت خطة الطوارئ، التي تم وضعها مسبقا وتستخدم في حالات الطوارئ والتقلبات الجوية، بمشاركة 89 عاملا من القوى البشرية، و14 معدة، من مكانس كبيرة وصغيرة وشيول وقلاب وبوب كات وقلابات، إضافة إلى أعمال غسيل الأرصفة والحاويات.
كما وجهت إدارة حركة المعدات الآليات المخصصة لإزاحة التجمعات الرملية من القرى والهجر التابعة، حيث تمت إزاحة الرمال من هجرتي الواضحة وأبوكولة، وفتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية أمام المنازل، مؤكدة العمل على مدار اليوم لإنجاز جميع الأعمال حسب الجدول المعد.
الزيارات:
- 82 زيارة تم تنفيذها للمستشفيات
- 384 زيارة للمجمعات الصحية
- 258 زيارة للصيدليات
كانت هذه تفاصيل خبر 724 جولة للتأكد من تطبيق الاحترازات بمنشآت الشرقية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.