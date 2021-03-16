724 جولة للتأكد من تطبيق الاحترازات بمنشآت الشرقية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الالتزام التابعة لصحة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 724 زيارة رقابية ميدانية، للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

من جهة ثانية رفعت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة بقيق، أكثر من 12,250م3 من الرمال والأتربة، وذلك بعد 3 أيام من الموجة الغبارية التي شهدتها المنطقة، حيث بدأت بأعمال النظافة فور توقف الموجة، ورفع الأتربة المتراكمة من الشوارع الرئيسة والفرعية والأحياء السكنية والطرق باستخدام المكانس الآلية في الشوارع والأرصفة، من خلال 6 فرق من العمال لكنس الشوارع الداخلية والممرات والحدائق والمتنزهات.

وأكدت الأمانة أن جميع فرق الطوارئ والنظافة نفذت خطة الطوارئ، التي تم وضعها مسبقا وتستخدم في حالات الطوارئ والتقلبات الجوية، بمشاركة 89 عاملا من القوى البشرية، و14 معدة، من مكانس كبيرة وصغيرة وشيول وقلاب وبوب كات وقلابات، إضافة إلى أعمال غسيل الأرصفة والحاويات.

كما وجهت إدارة حركة المعدات الآليات المخصصة لإزاحة التجمعات الرملية من القرى والهجر التابعة، حيث تمت إزاحة الرمال من هجرتي الواضحة وأبوكولة، وفتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية أمام المنازل، مؤكدة العمل على مدار اليوم لإنجاز جميع الأعمال حسب الجدول المعد.

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