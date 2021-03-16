شكرا لقرائتكم خبر تدشين مركز لقاحات كورونا في المدينة الرياضية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس المجلس الاستشاري بتجمع الشرقية الصحي عصام المهيدب، مركز لقاحات (كوفيد 19) في الصالة الرياضية بالدمام.

وأوضح الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن تدشين هذا المركز يعد العاشر من نوعه لمراكز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي والميدانية في الأماكن العامة والمؤسسات والهيئات، لنشر الوعي المجتمعي حول آليات التسجيل لأخذ اللقاح وأهمية الحصول عليه لتحقيق المناعة المجتمعية.

وأكد أن وزارة الصحة أثبتت مأمونية اللقاحات المستخدمة في المملكة وفاعليتها بعد اجتيازها مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وخلق استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرا إلى أن الوزارة دعت المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاحات مجانا بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظا على صحتهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته، كشف المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور هليل الحربي، أن المركز يضم 64 عيادة تطعيم تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 10000 مستفيد يوميا، ويقوم عليه نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة لتقديم الخدمة.

من جهة ثانية بدأت صحة حفر الباطن أمس، تشغيل مركز صحي جنوب أبوموسى، لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق (صحتي)، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق (صحتي) لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.