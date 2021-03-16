والدة الطياش إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله والدة العقيد غريب الطياش، وووري جثمانها الثرى في مقبرة الشمال. ويتقبل أبناؤها خالد وفواز وبندر وغريب وسعد التعازي بالاتصال أو الرسائل فقط.

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