شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 9 عربات لنقل وبيع الخضراوات بعتيبية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت الحملة عن مصادرة 788 كجم من الخضراوات والفواكه، وإتلاف 9 عربات خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضراوات، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وعلى نطاق بلدية المسفلة أتلفت الفرق الرقابية طنا من الأدوات المنزلية المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين في حوش بكر بشارع المنصور، وإزالت المباسط العشوائية المخالفة، وعملت على تنظيف المنطقة بالكامل، إضافة إلى مصادرة 1398 كجم من الخضراوات المتنوعة، وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 9 عربات لنقل وبيع الخضراوات بعتيبية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.