شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 9 عربات لنقل وبيع الخضراوات بعتيبية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية بقسم الأسواق التجارية في بلدية العتيبية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة حملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 788 كجم من الخضراوات والفواكه، وإتلاف 9 عربات خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضراوات، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وعلى نطاق بلدية المسفلة أتلفت الفرق الرقابية طنا من الأدوات المنزلية المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين في حوش بكر بشارع المنصور، وإزالت المباسط العشوائية المخالفة، وعملت على تنظيف المنطقة بالكامل، إضافة إلى مصادرة 1398 كجم من الخضراوات المتنوعة، وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.