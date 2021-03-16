القبض على 11 مواطنا إثر مشاجرة جماعية بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الجهات الأمنية في جازان من القبض على 11 مواطنا إثر مشاجرة جماعية. وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، إلى تعرض شخصين منهم للدهس، في حين جرى إيقافهم وعددهم 11 مواطنا في العقدين الثاني والثالث من العمر، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى فرع النيابة بالمنطقة.

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