عم فلمبان في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى مدير إدارة بلدية جنوب مكة المهندس سامي فلمبان التعازي في عمه خالد فلمبان المشرف على الشحن الجوي بالخطوط الجوية العربية السعودية سابقا الذي ووري الثرى فجر أمس بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.

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