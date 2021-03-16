2104 مساجد تتراخى في تطبيق الإجراءات الاحترازية

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جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد أمس، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق، تزامنا مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 314 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورا، مبينا أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي وعدم التقيد بمواقيت الصلوات وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي رصد بها تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 2104 مساجد بمناطق المملكة، تمت معالجة الملاحظات فيها فورا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.
ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.
المخالفات المرصودة:
- عدم لبس الكمامة
- عدم إحضار السجادة
- عدم تحقيق التباعد الجسدي
- عدم التقيد بمواقيت الصلوات
- فتح المساجد قبل الوقت المحدد بحسب تعميم الوزارة
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