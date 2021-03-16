إغلاق 99 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 4312 جولة رقابية نفذتها أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة، عن إغلاق 99 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 159 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس. من جهة أخرى قدمت أمانة محافظة جدة 8 مبادرات رقمية ضمن مشاركتها في ملتقى مكة الثقافي خلال دورته الحالية تحت عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، التي تشمل أجهزة وأنظمة الكترونية متعددة. مبادرات الأمانة الرقمية:





المواعيد المرئية



القرعة الالكترونية للمنح



منصة جدة للتطوع



دليل جدة الذكي



تقديم معاملة الكترونيا



المنصة الالكترونية الموحدة لإدارة المدينة



نظام راصف



نظام راصد نظافة



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