شكرا لقرائتكم خبر إقبال متزايد على مراكز لقاح كورونا.. وتسجيل 354 إصابة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالا متزايدا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتة النظر إلى أن تطبيق (صحتي) أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح. وأعلنت عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 354 حالة مؤكدة وتعافي 204 حالات، ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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