عدوى كورونا بين المصلين تغلق 8 مساجد

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وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد بمنطقة الباحة، ومسجد في كل من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية.
وأشارت إلى إعادة فتح 3 مساجد اثنين منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وأكدت على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، وأهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.
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