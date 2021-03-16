شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تبدأ الفترة الثانية لـ«الاختبار التربوي».. السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، السبت المقبل، تطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية "الاختبار التربوي العام" وتستمر حتى الجمعة 26 مارس 2021م.

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي صدرت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وعقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23 - 30 يناير 2021م وقدمت فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20 – 25 / 3 / 2021م.

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

وتشمل المعايير والمسارات المهنية بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام عددًا من التخصصات، منها: (تخصصات لجميع المراحل في التربية الإسلامية، واللغة العربية والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والتاريخ، والجغرافيا، وصعوبات التعلّم، والتربية الفكرية، والعوق السمعي، والعوق البصري، والتوحد، ومهارات البحث ومصادر المعلومات، والتدريبات السلوكية، والتربية الفنية، والتربية الصحية والبدنية، ورياض الأطفال، والتربية الأسرية، والإرشاد الطلابي، والإشراف التربوي، والقيادة المدرسية، والموهوبون، والعلوم الإدارية، وعلم الأرض، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وتدريبات النطق، والاجتماعيات، ومنها -كذلك- ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والصفوف الأولية).