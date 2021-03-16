إغلاق 26 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- جازان

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نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها 9937 جولة رقابية خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إغلاق المنشآت المخالفة

وأوضح أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأضاف ابن سعيدان أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.



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