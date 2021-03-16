شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بالمملكة بسبب لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن حقيقة رصد حالات لجلطات الدم بسبب لقاحات كورونا في المملكة.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، إنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وتابعت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.