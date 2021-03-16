شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة قاسية تنتظر مهرب المتسللين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن الجهات المختصة بصدد تغليظ عقوبة نقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

واوضحت المصادر أن العقوبة الجديدة ستكون السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، وغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن - محل المصادرة - يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال، بحسب الوطن.

يذكر أن العقوبة السابقة -وفقا لموقع وزارة الداخلية- تنص على السجن لمدة عامين والغرامة المالية بواقع 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا، والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.