شكرا لمتابعة خبر عن خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة " أبشر"، عن خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من حساب " أبشر الجوازات " .

وأوضحت منصة أبشر، أن استرداد الرصيد المشار إليه، يكون من خلال التواصل مع خدمة آمر عبر الرقم 19990 للتعاملات المالية الإلكترونية لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم تنفذ لك في حال لا تستطيع استرداده.

واعتادت منصة أبشر، تقديم كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.