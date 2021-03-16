شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها دون مسوغ نظامي، وحال اقتراف هذه الأفعال بقصد الإعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يتنازل صاحب الحق الخاص غدت من الجرائم الكبيرة الموجة للتوقيف

واوضحت النيابة العامة أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام، ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان،

وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.