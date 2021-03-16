وزارة الصحة: بادروا بفحص ثاني أكثر «أنوع السرطان» انتشارًا بالسعودية

حثت وزارة الصحة المواطنين على الفحص للحماية من سرطان القولون، وقالت الوزارة عبر تويتر، برسالة توعوية للمواطنين، للحماية من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان القولون، من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الفحص يكون للسعوديين بأعمار من 45 إلى 75 عامًا، في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، لتحديد معدلات الشفاء والوفيات ويكون الحجز عبر تطبيق صحتي.

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