شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 72 مليون م2 أراضي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه , أزالت لجنة التعديات في محافظة المزاحمية خلال الأشهر الماضية تعديات وإحداثات على أراضي تبلغ مساحتها (72,543,035) متراً مربعاً في أماكن مختلفة من المحافظة تضمنت تعدّياً على أراضٍ بيضاء ومخيمات عشوائية ومزارع وأحواش ومباني وغيرها. وجاءت التوجيهات على جميع المحافظات بتشديد ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعد ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية لمنع مثل هذه التعديات والإحداثات.