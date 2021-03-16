السعودية تقرر إلغاء نظام الكفيل 1442 ونظام العمالة الجديد بالمملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسمياً إطلاق مبادرة “تحسين العلاقات التعاقدية” التي تتضمن العديد من السياسات وإجراءات الرقابة، بما في ذلك اعتماد نظام عقود العمل بين أصحاب العمل إن الشركة ستحل محل نظام الكفالة المعمول به منذ 72 عامًا من قبل العمالة الوافدة.

مبادرة إلغاء نظام الكفيل

وتشمل المبادرة منح الأجانب حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من أصحاب العمل، قال نائب وزير الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر أبو ناصين، إن المملكة العربية السعودية ستخفف القيود التعاقدية على العمال الأجانب، بما في ذلك:

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حرية تغيير العمل.

وتمنح العمال الأجانب مغادرة المملكة العربية السعودية دون إذن المملكة العربية السعودية، والعمل بالقانون بشرط أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 14 مارس 2021.

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برامج مبادرةإلغاء الكفالة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها من خلال إطلاق عدة برامج :

تحسين وزيادة كفاءة بيئة العمل واستكمال جهودها السابقة في هذا المجال.

وتشمل هذه الخطط حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وخطط لوثائق العقود الإلكترونية.

خطة رفع الوعي بثقافة العمل وخطة “الوادي” لحل النزاعات العمالية.

وإقرار خطة تأمين حقوق العمال.

وإطلاق نظام لجان الانتخابات، وغيرها من الخطط التنموية لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال والأطراف التعاقدية.

تتيح خدمة نقل الوظيفة للعمال الأجانب الانتقال إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء عقد العمل دون موافقة صاحب. العمل، كما تحدد المبادرة آلية النقل ضمن فترة سريان العقد، بشرط أن تكون فترة الإخطار والامتثال للضوابط المحددة.

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