طرق وخطوات حجز قطار الحرمين السريع داخل السعودية

نقدم لكم خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين عبر موقعه الإلكتروني ابتداء من يوم أمس الاثنين قام قطار الحرمين السريع بالإعلان لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، عن توافر الحجز وإمكانية إصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للقطار والذي بدأ منذ يوم الاثنين 15 مارس لعام 2021 استعداداً لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس 2021م، والتي تشمل السفر من وإلى محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وقد جاء بعد التأكد من جاهزية القطار للتشغيل والتحقق من أدق المعايير المتعلقة بالسلامة لضمان التشغيل الآمن وهذا تمهيداً لاستقبال المعتمرين والزوار مع الاستعداد المتكامل لموسم الحج وهذا خلال العام الحالي.

خطوات حجز التذاكر:

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طرق حجز تذاكر قطار الحرمين عن طريق الإنترنت لكي يستطيع المسافر حجز تذكرة التنقل عن طريق قطار الحرمين السريع بالسعودية، وعبر موقع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالقطار الحرمين السريع تقوم بحجز التذاكر بكل سهولة، عن طريق الخطوات الأتية:

أولاً يجب على المسافر القيام بالدخول إلي موقع قطار الحرمين السريع مباشرة.

بعد ذلك يتم تحديد جهة السفر واختيار المحطة التي ينطلق منها.

ثم بعد ذلك يجب على المسافر تحديد الموعد المناسب للسفر.

في النهاية تقوم بإتمام عملية الدفع لتتم عملية الحجز بكل نجاح.

أسعار تذاكر قطار الحرمين:

تكلفة أو سعر التذكرة من مكة إلى المدينة 150 ريال سعودي، ودرجة رجال الأعمال 110 ريال سعودي.

ويكون تكلفة أو سعر التذكرة من مكة إلى جدة 40 ريال سعودي، ودرجة رجال الأعمال 50 ريال سعودي.

ويكون تكلفة أو سعر التذكرة من المدينة إلى جدة 126 ريال سعودي.

ويكون تكلفة أو سعر التذكرة من جدة إلى المدينة 46 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن المحطات وعربات القطار ستخضع جميعها إلى جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية وهذا جاء لضمان سلامة الركاب وللحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 وتبعاً للبروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة في ذلك.

نبذه عن قطار الحرمين السريع:

قطار الحرمين السريع هو مشروع سعودي من الأساس وهو عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي والذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في مده زمنية تبلغ حوالي 120 دقيقة فقط.