نظام الكفالة الجديد في السعودية لعام 1442 وما أهداف النظام الجديد

أعلنت الوزارة الخاصة بالموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية أنه تم إلغاء نظام الكفالة الجديد في السعودية يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر نوفمبر عام 2020، وأنه سوف يتم نشر التفاصيل الخاصة بنظام العمل الجديد للمقيمين في المملكة، والذي يعتبرونه علاقة تعاقدية وتعاونية هامة، كما ذكرت الوزارة أن موعد بدء هذا العمل سيكون في منتصف شهر مارس للسنة الحالية.

نظام الكفالة الجديد في السعودية

يهدف نظام الكفالة الجديد في السعودية إلى تحسين التصنيف الخاص بسوق العمل داخل المملكة وفقاً للمؤشرات الدولية وكذلك من أجل تطوير العلاقات التعاقدية، كما يعمل هذا النظام على تقليل الصراعات التجارية مما يحسن القدرة التنافسية الحاصلة بين العمال المهاجرين، وكذلك العمال المنزليين، ووفقاً لهذا النظام تقوم العلاقة بين صاحب العمل والموظف على بنود وشروط العقد.

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أهداف نظام الكفالة الجديد

اتخذت المملكة قرار بشأن نظام الكفالة الجديد في السعودية نظراً للرؤية المستقبلية لسنة 2030، ويهدف إلغاء النظام الخاص بالكفالة إلى تطوير العلاقة التعاقدية الحاصلة بين أصحاب العمل وكذلك العمال الأجانب، وذلك عبر تعديل اللوائح المتعلقة بالعمل، حيث يسمح بالحرية فيما يتعلق بتأشيرات السفر للخارج، وذلك دون تقديم أي ضامن لكي تحصل على الخدمات المختلفة مثل خدمة ختم جواز السفر، وكذلك حرية العمل دون موافقة من الضامن.

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وبذلك نكون قد انتهينا من سرد تفاصيل نظام الكفالة الجديد في السعودية وأهدافه الخاصة.