الحصيني يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية

رصد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الثلاثاء، خريطة المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن السحب الرعدية الممطرة تظهر قبيل مغرب اليوم الثلاثاء الساعة 5:55 على أجزاء من الشمالية وبين الجوف وحائل وشرق حائل، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة على شمالي غرب حفر الباطن ظهرا.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، نشاطًا للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، واستمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق «الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة» واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضا:

«طقس الأربعاء»: عوالق ترابية على 4 مناطق تؤدي لتدني الرؤية الأفقية