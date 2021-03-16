استرداد الرصيد المالي للمستفيدين.. منصة «أبشر» توضح الخطوات

أوضحت منصة أبشر خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من حساب «أبشر الجوازات»، وقالت المنصة، إن استرداد الرصيد المشار إليه، يكون من خلال التواصل مع خدمة آمر عبر الرقم 19990 للتعاملات المالية الإلكترونية لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم تنفذ لك في حال لا تستطيع استرداده.

جاء ذلك؛ ردًا على تساؤل ورد للمنصة- عبر حسابها بموقع تويتر- قال فيه أحد المستفيدين: «لدي رصيد مالي في حساب ابشر (الجوازات) ولكن لا أستطيع استرداده من حسابي، علما بأن الحساب الذي قام بإيداع المبلغ قد أغلق منذ فترة طويلة حتى الآن صاحبه غادر المملكة نهائيا، فما طريقة استرداد المبلغ.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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