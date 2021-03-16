بتوجيه من أمير الرياض.. تحرير 72 مليون متر من التعديات بالمزاحمية

بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه, أزالت لجنة التعديات في محافظة المزاحمية خلال الأشهر الماضية تعديات وإحداثيات على أراض تبلغ مساحتها (72,543,035) مترًا مربعًا في أماكن مختلفة من المحافظة تضمنت تعدّيًا على أراضٍ بيضاء ومخيمات عشوائية ومزارع وأحواش ومبانٍ وغيرها.

وجاءت التوجيهات على جميع المحافظات بتشديد ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعد ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية لمنع مثل هذه التعديات والإحداثيات.

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