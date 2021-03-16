المرور يوضح الإجراءات المطلوبة عند تأثر لوحة المركبة في حادث

أوضح المرور السعودي الإجراءات النظامية المطلوبة بحالة تأثر لوحات المركبة بحادث.

وقال: إنه في حالة تأثر لوحات المركبة بحادث يقوم قائدها بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلب بهذا الشأن؛ وذلك ردا على تساؤل ورد بهذا الشأن لحساب «المرور السعودي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وينص نظام المرور، على وجوب وضع لوحات المركبات بطريقة ظاهرة ومقروءة في وضح النهار وأن تكون مضاءة في الليل ومقروءة وأن تكون مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية الجودة وتشكل من مادة عاكسة، وأن تكون ذات دلالة على نوعية تسجيل المركبة، وتثبت بشكل جيد في المكان المعد لذلك وفق الطريقة التي تقرها إدارة المرور.

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