«طقس الأربعاء»: عوالق ترابية على 4 مناطق تؤدي لتدني الرؤية الأفقية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، نشاطًا للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، واستمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق «الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة» واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

أما الخليج العربي، فرياحه سطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء على معظم المناطق بالدرجة المئوية: