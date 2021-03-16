«الضمان الصحي» يشكر خادم الحرمين على القرارات الجديدة

وجه مجلس الضمان الصحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد الموافقة الملكية على عدد من القرارات للمجلس الصحي السعودي.

وقال الحساب الرسمي لمجلس الضمان الصحي على موقع «تويتر»: «نرفع جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين لموافقته على عددٍ من قرارات المجلس الصحي السعودي ومنها؛ دراسة إمكانية إدراج خدمات الرعاية الطبية المنزلية ضمن المنافع المغطاة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني».

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

وشملت القرارات اعتماد منصة «صحة» منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وتكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية لتصنيف التقارير وكيفية معالجتها ، وعلى التزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما شملت قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع إعطائها أولوية في الدراسة، والموافقة على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية التي ورد فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى شركة (نوبكو)، وتضمنت مؤشرات أداء مرحلية.

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