مشاجرة جماعية في جازان تتسبب في إلقاء القبض على 11 مواطنًا

ضبطت شرطة منطقة جازان 11 مواطنًا على خلفية مشاجرة جماعية، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس.

تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.